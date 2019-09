GOLDEN SILENCE FESTIVAL Vol.1: LONG DISTANCE CALLING ist Headliner

in Münster findet am 2. November 2019 im Skater's Palacedas erste GOLDEN SILENCE FESTIVALs statt, für das sich die Orgaisatoren mit LONG DISTANCE CALLING einen Qualitäts-Headliner ins Boot geholt haben. Außerdem werden dabei sei MONKEY3 (CH), MUTINY ON THE BOUNTY (LUX), KUF (D) und CURLS & NODS (D). Das Besondere an diesem Festival ist, dass es sich um eine rein instrumentale Veranstaltung handelt.

"Mit der Idee möchten wir der Tatsache Rechnung tragen, dass Musik ohne Gesang einen ganz eigenen Reiz hat", so die Veranstalter Jan Hoffmann und Janosch Rathmer. "Für viele ist Instrumentalmusik ein stiller Angelpunkt in einem Sturm vieler Worte."

Weitere Informationen gibe es auf der Facebook-Seite des Festivals.