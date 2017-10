SIKTH: Live in Deutschland 2018!

SIKTH ist zurück! Um das erste Album seit der Reunion "The Future In Whose Eyes?" gebührend zu feiern, kommt das Sextett aus UK endlich in unsere Breitengrade:

Fans des technisch anspruchsvollen, leicht verrückten Metals, sollten sich folgende Termine im Kalender rot markieren:

26.02.2018 - Hamburg - Headcrash

27.02.2018 - Berlin - Musik & Frieden

28.02.2018 - Köln - MTC

Tickets kann man sich hier sichern: https://wizpro.com/sikth/2018/live-2018-3/

