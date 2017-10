DEATHCULT (NOR): Neuen Song zum kommenden Album veröffentlicht

Die norwegische Black-Metal-Band DEATHCULT hat einen Song von ihrem neuen Album veröffentlicht. 'Ascension Rite' ist via Bandcamp zu erkunden.



Das Album "Cult Of The Goat" wird am 15.12.2017 bei Soulseller Records erscheinen. Zur Band gehören Skagg (GAAHLSKAGG, ex-GORGOROTH), Hoest (TAAKEE) and Thurzur (GAAHLSKADGG, ex-Taake).



Die Tracklist liest sich so:



1. Climax Of The Unclean

2. Bloodstained Ritual

3. Ascension Rite

4. Man Versus Beast

5. The Oath

6. Devilgoat

7. Laudate Hircum

Quelle: Sure Shot Worx Redakteur: Swen Reuter Tags: deathcult cult of the goat ascension rite skagg hoest thurzur taake gorgoroth gaahlskagg