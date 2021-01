Die griechische Power-Metal-Band SILENT WINTER hat die neue Single 'Gates Of Fire' veröffentlicht. Er stammt vom neuen Album "Empire Of Sins", welches am 26.03.2021 via Pride & Joy Music erscheinen wird. Das Album kann bereits vorbestellt werden.

Quelle: Gordeon Music Redakteur: Swen Reuter Tags: silent winter gates of fire empire of sins pride and joy music