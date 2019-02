SILVER BULLET: Erstes Lyrik-Video zum kommenden Album

Die finnischen Power-Metaller SILVER BULLET veröffentlichen via REAPER ENTERTAINMENT am 29. März endlich ihr Zweitwerk "Mooncult". Mit dem Titel 'She Holds The Greatest Promise' gibt es bereits ein erstes Lyrik-Video, welches definitiv Lust auf mehr macht. Youtube.

