WRETCH: Neues Album und limitiertes Vinyl

Pure Steel Records veröffentlicht am 15. März das dritte Album "Man Or Machine" der US-Metal-Band WRETCH. Wie bereits auf seinen beiden überzeugenden Vorgängern, bekommt der Fan, melodischen Power/Thrash Metal mit kraftvollem Gesang geboten. Eine limitierte Vinylauflage von 300 Stück ist ebenfalls fest eingeplant. Der Vorverkauf hierfür startet am 01. März über die Homepage von Pure Steel Records.





TRACKLIST:

Seite A

1. Man Or Machine

2. Destroyer Of Worlds

3. Schwarzenberg

4. Steeler

5. Strike Force One

Seite B

6. Requiem Aeternam

7. The Inquisitor Trilogy Part I: Castle Black

8. The Inquisitor Trilogy Part II: The Inquisitor

9. The Inquisitor Trilogy Part III: Fire, Water, Salt and Earth

12. Man Or Machine (Acoustic) - Hidden Track

Gesamtspielzeit: 44:36 min



LINE-UP:

Juan Ricardo – Gesang

Michael Mjölnir Stephenson – Gitarre, Keyboards

Tim Frederick – Bass, Backing Vocals

Nick Giannakos – Gitarre

Jeff Curenton – Schlagzeug