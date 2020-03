Die niederländische Death Metal-Institution hat ihr neues Album und damit Nummer 14 namens "Deformation Of The Hoy Realm" fertig und wird das Teil über Massacre Records am 22.05.2020 herausbringen. Wer mal hineinlauschen möchte, kann das hier tun.

