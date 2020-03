PALACE: Anfang April Nummer Acht

Das deutsche Trio, das seit 1996 regelmäßig Alben mit traditionsgetreuem Heavy Metal entwirft, wird am 03.04.2020 das achte erscheinen lassen. Von "Reject The System" kann man den Opener 'Force Of Steel' schon mal konsumieren.

Foto: (c) alle Rechte liegen beim Urheber, mit freundlicher Genehmigung von Massacre Records