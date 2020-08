SINISTHRA: Re-Release des Debütalbums

Am heutigen 28. August ist die Neuausgabe von "Last Of The Stories Of Long Past Glories", des ersten Albums der finnischen Rockgruppe SINISTHRA, erschienen. Das Bonusmaterial des Re-Releases umfasst zwei Demos sowie zwei bislang unveröffentlichte Stücke, darunter 'Not For You':





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: sinisthra last of the stories of long past glories not for you