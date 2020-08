DRITTE WAHL: Neue Single 'Zur See' veröffentlicht

Die Rostocker Punkrock-Band DRITTE WAHL wird am 18.09.2020 ihr neues Album "3D" veröffentlichen. Daraus ist heute die Single 'Zur See' erschienen.



Von den Musikern gibt es dazu folgenden Hinweis: "Das Fernweh hat uns gepackt – immer wieder passiert das.

Freier Blick bis zum Horizont, Salzwasser um uns herum, Meeresduft in der Nase und immer eine steife Brise um die Ohren – wer kennt das nicht.

Die See ruft uns als Rostocker immer wieder – darum hier auch für Euch: ZUR SEE, bitteschön! Wir wünschen Euch immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel! Schiff Ahoi – Eure Dritte Wahl!"



Die "3D-Tour" soll wie folgt starten:

12.09.20 Rostock - IGA Park

16.09.20 Mönchengladbach - Strandkorb Open Air

17.09.20 München - „Backstage Kultursommer in der Stadt“

18.09.20 Halle (Saale) - Peißnitz Insel

26.02.21 Essen - Turock (NEU)

27.02.21 Münster - Skaters Palace (NEU)

05.03.21 Chemnitz - AJZ (NEU)

06.03.21 Jena - F-Haus (NEU)

12.03.21 Wilhelmshaven - Pumpwerk (NEU)

13.03.21 Kiel - Pumpe (NEU)

19.03.21 Ulm - Roxy (NEU)

20.03.21 Karlsruhe - Substage (NEU)

16.04.21 Memmingen - Kamminwerk (NEU)

17.04.21 Ch-Olten - Schützi (NEU)

22.04.21 Magdeburg - Factory (verlegt vom 11.09.20)

23.04.21 Marburg - KFZ (NEU)

24.04.21 Köln - Live Music Hall (NEU)

13.05.21 Göttingen - Musa (NEU)

14.05.21 Schwerin - Zenit (NEU)

15.05.21 Cottbus - Gladhouse (NEU)

09.10.21 Hamburg - Große Freiheit (verlegt vom 7.11.20)

21.10.21 Stuttgart - LKA (verlegt vom 6.11.20)

22.10.21 Bielefeld - Forum (verlegt vom 18.12.20)

23.10.21 Bremen - Schlachthof (verlegt vom 21.11.20)

06.11.21 Düsseldorf (verlegt vom 28.11.20)

18.11.21 Saarbrücken – Garage (NEU)

19.11.21 CH-Bern - Dachstock (verlegt vom 26.11.20)

20.11.21 Erfurt - Club Central (verlegt vom 14.11.20)

25.11.21 Wien - Flex (NEU)

26.11.21 Nürnberg - Der Hirsch (verlegt vom 04.12.20)

27.11.21 München - Backstage Halle (verlegt vom 13.11.20)

02.12.21 Aschaffenburg - Colos Saal (NEU)

03.12.21 CH-Zürich - Dynamo (verlegt vom 27.11.20)

04.12.21 Wiesbaden - Schlachthof (verlegt vom 05.12.20)

10.12.21 Hannover - Faust (verlegt vom 20.11.20)

11.12.21 Berlin - C-Halle (verlegt vom 12.12.20)

18.12.21 Leipzig - Haus Auensee (verlegt vom 11.12.20)

