SISTERS OF MERCY: Tour erneut verschoben

Die geplante Tour von SISTERS OF MERCY wird leider aber nicht unerwartet erneut verschoben, und zwar vom März auf September 2021.



Hier die neuen Termine:



25.09.2021 Saarbrücken, Garage

27.09.2021 Nürnberg, Loewensaal

28.09.2021 Ulm | Roxy Ulm, Roxy

30.09.2021 Frankfurt, Batschkapp

01.10.2021 Karlsruhe,Tollhaus



Als Support sind die Belgier HUGS OF THE SKY mit von der Party.



Alles bisher gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Die Shows in Karlruhe, Nürnberg und Saarbrücken sind ausverkauft. Für die beiden anderen Konzerte gibt es noch Karten im FK Scorpio Ticketshop.

Quelle: FK Scorpio Redakteur: Tommy Schmelz Tags: sisters of mercy hugs of the sky