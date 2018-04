SKELETONWITCH: Neues Album im Juli

Die Amis von SKELETONWITCH werden am 20. Juli 2018 ihr neues Album "Devouring Radiant Light" via Prosthetic Records veröffentlichen. Als ersten Appetizer wurde ein Video zum achtminütigen Opener 'Fen Of Shadows' veröffentlicht:







Auch das Coverartwork kann man bereits bewundern:







Und zu guter letzt noch die Tracklist:



1 - Fen Of Shadows

2 - Where Paradise Fades

3 - Temple Of The Sun

4 - Devouring Radiant Light

5 - The Luminous Sky

6 - The Vault

7 - Carnarium Eternal

8 - Sacred Soil