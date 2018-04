ASH CODE: Details zum neuen Album

Pünktlich zum Wave-Gotik-Treffen in Leipzig, wo die Band ASH CODE auch auftrerten wird, veröffentlicht sie ihr neues Album "Perspektive". Am 18.05.2018 erscheit das Werk via Swiss Dark Nights/Audioglobe.



Das Trio aus Neapel beschreibt es so: "Wir müssen lernen, jedem Standpunkt Respekt entgegenzubringen und allen Lebensformen mit Empathie gegenüberzutreten."



Beim deutschsprachigen Titelstück gastierte Luca Gillian (DIE SELEKTION) am Mikro. Für den Mix zeichnet sich SHE PAST AWAY-Keyboarder Doruk Öztürkcan verantwortlich. Remixe steuern u. a. AGENT SIDE GRINDER und HANTE bei.

