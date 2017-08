SKYCLAD: Support von ENSIFERUM

Am Freitag, 15. September, erscheint das neue, mittlerweile siebte Album "Two Paths" von ENSIFERUM via Metal Blade Records. Im Anschluss geht die finnische Viking-Folk-Metal-Band auf exklusive Rundreise, um die Veröffentlichung der Scheibe zu feiern. Nun haben sie die Bands für ihr Vorprogramm veröffentlicht.

Als "Main Support" fungiert das britische Folk-Metal-Sextett SKYCLAD, die ihr aktuelles Album "Forward Into The Past" mit am Start hat. Den jeweiligen Abend eröffnen wird die finnische Melodic-Death-Metal-Band WOLFHEART, die wiederum ihr aktuelles Scheibchen "Tyhjyys" live vorstellt.

Das gesamte Package könnt ihr an folgenden Orten bewundern:

Di. 26.09.17 - D - Bochum, Zeche

Mi. 27.09.17 - D - Langen/Frankfurt, Neue Stadthalle

Do. 28.09.17 - NL - Arnheim. Luxor Live

Fr. 29.09.17 - D - Berlin, SO36

Sa. 30.09.17 - D - Osnabrück, Hyde Park

So. 01.10.17 - F - Paris, La Machine