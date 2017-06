SKYTHEN: Leipzig-Hamburgerische Gehirnwäsche!

Liebe Leute, ein Stoner-Metal- und Psychedelic-Prog-Ausgehtipp für euch!



Am 23.06.2017 spielt die Leipziger Psych-Prog-Band WELCOME INSIDE THE

BRAIN im Hamburger Pooca-Club (Hamburger Berg 12) auf, Support bekommen

die Jungs von der Hamburger Stoner-Metal-Band SKYTHEN.

Während WELCOME INSIDE THE BRAIN angibt, "abseits ausgetretener Pfade

ihren eigenen Weg" zu gehen, wurde SKYTHEN in unserem Review

zugestanden, anders, "als andere Spielmannstruppen" zu klingen "und

dabei sehr viel Wert auf Eigenständigkeit und Individualität" zu legen.

Das passt doch bestens zusammen!

Los geht's um 20 Uhr, Karten kosten 7€ an der Abendkasse.



https://www.facebook.com/welcomeinsidethebrain

https://www.facebook.com/skythenband/

Quelle: Skythen Facebook Redakteur: Marcel Rapp Tags: welcome inside the brain skythen pooca bar