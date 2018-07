SLASH FT. MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS mit Cover und Single

Wie wir bereits berichtet haben, wird das dritte Album von SLASH FT. MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS am 21.09.2018 erscheinen und "Living The Dream" heissen. Heute wurde das Cover veröffentlicht und auch die erste Single 'Driving Rain' feierte heute seine Premiere.

Die Single könnt ihr in allen bekannten Online-Diensten hören.

Hier noch die Tracklist zu "Living The Dream":

1. Call of the Wild

2. Serve You Right

3. My Antidote

4. Mind Your Manners

5. Lost Inside the Girl

6. Read Between the Lines

7. Slow Grind

8. The One You Loved Is Gone

9. Driving Rain

10. Sugar Cane

11. The Great Pretender

12. Boulevard of Broken Hearts