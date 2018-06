Bereits das dritte Album in dieser Besetzung und das insgesamt viert SLASH-Solowerk wird "Living The Dream" heißen und am 21. September erscheinen. Ab Mitte Juli wird man das Werk mit seinen zwölf Liedern vorbestellen können. Weitere Informationen werden folgen.

