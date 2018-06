THE DOOM DOC Dokumentation auf DVD

Ein Blick in die britische Doomszene beschert die Dokumentation "The Doom Doc", die mit einem kleinen Budget ausgestattet authentisch und hautnah an die Bands und Musiker herankam. Neben Bands wie CONAN, SLABDRAGGER oder KUROKOMA sind auch Bill Ward von BLACK SABBATH und Kirk Windstein von CROWBAR zu sehen. Eine unterstützenswerte Produktion, die man auf der Bigcartel-Seite der Macher bestellen kann.



