SLAYER - Ist womöglich doch nicht Schluss?

Die weltgrößte Thrash-Metal-Legende SLAYER befindet sich bekanntlich auf Abschiedstour und sorgt hierbei weltweit für ausverkaufte Arenen. Der Deutschland-Teil der Tour ist bereits vorbei und die Rundreise schreitet mit großen Schritten auf ihr Finale am 30.11.2019 im "The Forum" in Inglewood, Los Angeles, Kalifornien zu, da nährt das Bandmanagement durch Interviewaussagen Spekulationen darüber, wie endgültig der Abschied der L.A.-Veteranen denn nun wirklich sein wird.



So wird SLAYERs Manager Rick Sales von den Kollegen von Masslive.com wie folgt zitiert: "Es gibt ein paar Dinge, die weitergehen. Ich kann total verstehen, dass sie entschieden haben, dass sie mit dem Touren aufhören wollen. Das bedeutet aber nicht das Ende der Band. Es ist nur das Ende des Tourens. Ich hielt diese Entscheidung immer für einen Entschluss der Marke: 'Man sollte auf dem Höhepunkt abtreten.' - Sie haben die Entscheidung getroffen. Sie wollen es nicht bis auf den letzten Tropfen melken. Von diesem Standpunkt aus kann ich es verstehen und sie haben die richtige Entscheidung getroffen."

Auch Rick Sales' Mitarbeiterin Kirsten Mulderig kündigt im Pollstar.com-Magazin durch die Blume weitere denkbare Bandaktivitäten an: "Wir sind im Nachlass-Modus, und das ist noch immer viel Arbeit, auch wenn sie keine Alben machen und nicht auf Tour gehen. Sie haben immer noch ihre Endorser, es wird weiterhin Merchandise geben und die Marke ist zu pflegen, Lizenzen sind abzustimmen, und wer weiß? Vielleicht kommen wir mit irgend einem Event um die Ecke, das mit SLAYER zu tun hat. Das sind alles Dinge, über die wir im Moment nachdenken und reden. SLAYER lebt weiter, absolut."





Was wird die Zukunft also noch im Rucksack haben, für SLAYER und die Fans? Wer weiß das schon. Sicher scheint indes, dass das Verklingen des letzten Akkords der laufenden Tour nicht unbedingt das Letzte gewesen sein wird, was wir von Kerry King, Tom Araya und ihren Mannen gehört haben sollen.