DESERTFEST Berlin 2020: neue Bands bestätigt

Das Desertfest in Berlin, toll gelegen und ausgestattet mit einer Riesenbandbreite (im doppelten Sinne), lädt am ersten Maiwochenende 2020 zum Neunten Durchgang ein. Gerade kam eine neue Bandwelle auf die Plakate: WITCHCRAFT, AMENRA, 1000MODS, THE VINTAGE CARAVAN, PIGS PIGS PIGS PIGS PIGS PIGS PIGS und SPIRIT ADRIFT.

Diese guten Nachrichten ergänzen das bereits bestehende Line Up in sehr löblicher Weise: MASTERS OF REALITY, SAVER, CORROSION OF CONFORMITY, BRANT BJORK, ORANGE GOBLIN, PAPIR,MINAMI DEUTSCH, EARTH TONGUE und DHIDALAH.

Tickets können hier erworben werden.