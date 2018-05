SLAYER: Stehen deutsche Daten der Abschlusstour fest?

Laut einem Bericht der Thüringer Allgemeinen stehen die deutschen Tourdaten für die SLAYER-Abschiedstournee fest. Die Zeitung bezieht sich dabei auf ein großes Tourplakat, welches in Erfurt, einem der voraussichtlichen Konzertorte, entdeckt wurde. Demnach sind Tom Araya und Co in der Zeit vom 14.11.2018 bis 02.12.2018 zu sechs Konzerten in Deutschland. Als Supportbands sollen LAMB OF GOD, ANTHRAX und OBITUARY mit an Bord sein.

Den Artikel der Thüringer Allgemeinen inkl. einem Foto des Plakats könnt ihr euch hier ansehen.

Hier noch die vermeintlichen Tourdaten:

14.11.2018 Dortmund

24.11.2018 Freiburg

26.11.2018 Hamburg

29.11.2018 München

30.11.2018 Erfurt

02.12.2018 Berlin

