DOKKEN: Video zum neuen Track 'It's Another Day' veröffentlicht

Es mag sich vielleicht nicht für alle von Euch spektakulär anhören, dass DOKKEN ein Video zu einem neuen Song veröffentlicht hat, allerdings sollte man sich bewusst sein, dass 'It's Another Day' vom aktuellen Album "Return To The East Live 2016" stammt und die erste gemeinsame Studioaufnahme der legendären Besetzung Don Dokken / George Lynch / Jeff Pilson und Mick Brown seit gut 20 Jahren darstellt!

