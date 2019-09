Was ist das denn? Na, das ist ein Film und eine neue Live-Veröffentlichung auf CD und Vinyl der Thrash-Götter! Ja, ich habe Film geschrieben. Hier ist die Erklärung: BJ McDonnell, der auch schon für die Videos zu 'You Against You,' 'Repentless' und 'Pride in Prejudice' verantwortlich war, hat diesen Film gedreht.

"Während wir an den ersten drei Videos gearbeitet haben", kommentiert McDonnell, "wollten wir die nächsten Abenteuer von SLAYER und Wyatt auf einem Nachfolger-Abum weiterführen. Aber dann haben SLAYER angekündigt, dass ‘Repentless' das letzte Album und die letzte Tour sein würde, also sind diese Geschichte, diese Videos und letztendlich ein komplettes Live-Konzert am Ende ein perfekter Abschluss der ‘Repentless’ Abschiedstour. Das ist das Finale für SLAYER. Das ist das Ende dieser Monster."



Der "Repentless Trilogy" Film beginnt mit drei Musikvideos, die als eine zusammenhängende Geschichte arrangiert wurden und dem Zuschauer den Hauptcharakter, Wyatt vorstellen; ein ehemaliger Neo-Nazi, der in Verbindung zu einer Gang, bekannt als "The Hand Brotherhood" steht, deren Markenzeichen ein blutiger Handabdruck am Schauplatz eines Mordes ist. Vor dem ersten Musikvideo verließ Wyatt die Gang und verliebte sich in Gina. Die beiden tauchten unter, um Wyatts grausamer Vergangenheit zu entkommen und eine Familie zu gründen, aber The Hand Brotherhood konnte das nicht zulassen: Also ermordeten sie Gina, die mit ihrem ersten Kind schwanger war, auf brutale Weise während Wyatt zusehen musste. Der Film springt dann in die Gegenwart, in der Wyatt auf der Flucht vor dem Gesetz und der Nazi-Gruppe ist, aber es sich gleichzeitig auch zum Ziel gemacht hat, The Hand Brotherhood zu vernichten und Vergeltung zu üben.

In "The Repentless Killogy" erscheinen viele Schauspieler, die bereits in den drei ursprünglichen Videos zu sehen waren. Jason Trost ("Beats of Rage," "Hatchet III") als Wyatt, Danny Trejo ("Machete," "From Dusk Til Dawn"), Richard Speight ("Band of Brothers," "Supernatural"), Derek Mears ("Agents of S.H.I.E.L.D."), Jessica Pimentel ("Orange Is The New Black"), Tyler Mane ("X-Men," "Halloween II"), Bill Moseley ("The Devil’s Rejects," "The Texas Chainsaw Massacre 2"), Caroline Williams ("The Texas Chainsaw Massacre 2," "Sharknado 4") und Sean Whalen ("Twister," "The People Under The Stairs").

Hier ist der, durchaus brutale, passende Trailer zu dem Film: Youtube.

Der Film wird zusammen mit dem SLAYER-Auftritt im Los Angeles-Forum am 5. August 2017 als Blu-ray und digital erscheinen. Erstverkaufstag ist der 8. November 2019. Das Konzert wird auch ohne den Film auf CD und Vinyl erscheinen. Die große Auswahl findet man im Nuclear Blast Shop.