WACKEN OPEN AIR 2020: Fünf neue Bands

Für das bereits ausverkaufte Festival vom 30. Juli bis 1. August 2020 wurden ein paar hochkarätige Neuzugänge bekannt gegeben: ORDEN OGAN, KAMPFAR, WHILE SHE SLEEP. Cool, nicht wahr?Wie bitte? Ich sagte fünf Bands? Na klar, denn die letzten beiden Bekanntgaben betreffen den gleichen Musiker: Udo Dirkschneider. Er wird nämlich einmal als DIRKSCHNEIDER zum 35-jährigen Jubiläum von "Metal Heart" aufspielen und das Album nebst einigen weiteren Klassikern zelebrieren und dann an einem anderen Festivaltag nochmal als U.D.O. mit dem Musikkorps der Bndeswehr auftreten

W:O:A-Gründer und Veranstalter Thomas Jensen kommentiert: "Wir versuchen in jedem Jahr einzigartige Shows auf die Beine zu stellen und musikalische Träume wahr werden zu lassen, bei denen Fans und Musiker gemeinsame Momente für die Ewigkeit erleben – und die in solcher Form nur in Wacken technisch umsetzbar sind. Daher freuen wir uns riesig auf unseren langjährigen Freund und treuen Wegbegleiter Udo Dirkschneider, der im Jahr 2020 gleich zwei einmalige Shows bei uns spielen wird."

Hier sind nochmal alle bisher bekannt gegebenen Bands: AMON AMARTH, AT THE GATES, BEAST IN BLACK, CEMICAN, DEATH ANGEL, DIRKSCHNEIDER, HYPOCRISY, JUDAS PRIEST, KAMPFAR, MERCYFUL FATE, NERVOSA, ORDEN OGAN, SICK OF IT ALL, SODOM, U.D.O. (mit Bundeswehr Orchester), VENOM, WHILE SHE SLEEPS.