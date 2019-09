SLAYER veröffentlicht Video vom Liveshow Opener 'Repentless'

Wenn die Thrashlegende SLAYER am 30. November ihre letzte Show spielen wird und sich für immer von der Bühne verabschiedet, wird sie eine große und nicht zu schließende Lücke hinterlassen.



Am 8. November erscheint via Nuclear Blast der Film "SLAYER: The Repentless Killogy", der von der LP/CD-Veröffentlichung "Live At The Forum In Inglewood, CA" begleitet wird. Daraus wurde jetzt das Video zum Showopener 'Repentless veröffentlicht.



Das Video dazu könnt ihr hier sehen:





Unter der Regie von Wayne Isham, der u.a. auch schon mit METALLICA, den FOO FIGHTERS oder MICHAEL JACKSON zusammengearbeitet hat, besteht der zweite Teil von "Slayer: The Repentless Killogy" aus SLAYERs komplettem 90-Minuten-Set, das am 05. August 2017 im Forum Los Angeles mitgefilmt wurde.



Den ersten Teil des "SLAYER: The Repentless Killogy"-Films hat sich Regisseur BJ McDonnell ausgedacht. Er war bereits für die drei Musikvideos zu SLAYERs letztem Studioalbum "Repentless" (2015) - 'You Against You', 'Repentless' und 'Pride In Prejudice' - verantwortlich. Auf Rache, Mord, Blutvergießen und Vergeltung basierend, beginnt der "Repentless Killogy"-Kurzfilm mit ebenjenen drei Musikvideos in chronologischer Reihenfolge und wartet mit Schauspielern auf, die bereits an der ursprünglichen Videoserie beteiligt gewesen waren. So sind darin u.a. Jason Trost ("Hatchet III") als Wyatt sowie Danny Trejo ("From Dusk Till Dawn") zu sehen.



"SLAYER: The Repentless Killogy" kann ab sofort im Nuclear Blast Shop vorbesellt werden.