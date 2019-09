WISHBONE ASH ab sofort bei SPV unter Vertrag

Die legendäre Rockband WISHBONE ASH hat diesen Sommer einen Vertrag bei SPV /STEAMHAMMER unterschrieben. Im Januar 2020 wird ein brandneues Studioalbum erscheinen, bereits im Oktober/November, auf den Monat genau 50 Jahre nach Gründung der Band und pünktlich zum Start einer weltumspannenden Jubiläumstournee, wird die erste Vorab-Single 'We Stand As One' veröffentlicht. Gründungsmitglied, Gitarrist und Sänger Andy Powell verspricht "eine echte Heavy Rock-Hymne im Geiste von WISHBONE ASH- Klassikern wie 'The Warrior', mit wunderbarer Gitarrenarbeit, die unsere Fans begeistern wird." Geplant ist auch ein Videoclip, der bei ihrem Auftritt in der Londoner O2 Academy gedreht werden soll.



Über die Vertragsunterzeichnen freuen sich Andy Powell und Steamhammer/SPV-A&R Manager Olly Hahn ganz besonders. Powell: "Deutschland war immer schon einer unserer wichtigsten Märkte, insofern macht es Sinn, bei einer bestens vernetzten Plattenfirma wie SPV zu unterschreiben, die WISHBONE ASH gut kennt und deren stilistischer Schwerpunkt ebenfalls auf klassische Rockmusik ausgerichtet ist. Wir freuen uns auf eine fruchtbare Zusammenarbeit." Und Olly Hahn ergänzt: "Mit Klassikern wie Argus, Live Dates oder There´s The Rub, aber auch härteren Momenten auf Twin Barrels Burning hat WISHBONE ASH nicht nur Musikgeschichte geschrieben, sondern darüber hinaus seit 50 Jahren immer wieder hervorragende weitere Scheiben veröffentlicht. Deshalb sind wir stolz und glücklich, diese einzigartige Band in ihrem Jubiläumsjahr begleiten und unterstützen zu dürfen."



