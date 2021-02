SLAY AT HOME: Februar-Ausgabe am 19.02.2021

Am 19.02.2021 wird es erneut eine Ausgabe des SLAY AT HOME Festivals geben. Dieses Mal wurden Auftritte von GAEREA, THE LION'S DAUGHTER, HAMFERÐ, OBSIDIAN KINGDOM, BRIQUEVILLEH, AKIAVEL, HIVESMASHER, SOM, COVID BASTARDS und HATH angekündigt. Des weiteren werden Coverversionen in Zusammenarbeit mit Mitgliedern von Bands wie zum Beispiel PARADISE LOST und SPIRIT ADRIFT präsentiert. Wie zuvor wird kostenlos gestreamt, Spenden sind aber möglich.



Quelle: Facebook Redakteur: Susanne Schaarschmidt Tags: slay at home stream kostenlos festival 2021 gaerea hamferd the lions daughter