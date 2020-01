SLIPKNOT mit Neuvideo und bald in Europa

Die Maskenparade hat kürzlich für das Stück 'Nero Forte' vom aktuellen Album "We Are Not Your Kind" ein Video produziert.

Demnächst startet auch die europäische Konzertreise der Band aus Iowa. Mit dabei: BEHEMOTH. Da kann das Theater ja losgehen.

28.01.2020 NL-Amsterdam– Ziggo Dome

29.01.2020 Frankfurt – Festhalle

01.02.2020 Luxemburg – Rockhal

04.02.2020 HUN-Budapest - Budapest Sportarena

06.02.2020 PL_Lodz – Atlas Arena

08.02.2020 Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

09.02.2020 München – Olympiahalle

11.02.2020 IT-Mailand – Mediolanum Forum

12.02.2020 CH-Zürich – Hallenstadion

14.02.2020 A-Wien – Stadthalle

16.02.2020 Hamburg – Barclaycard Arena

17.02.2020 Berlin – Mercedes-Benz Arena

18.02.2020 Dortmund – Westfalenhalle

20.02.2020 DK-Kopenhagen – Royal Arena