Fast klammheimlich hat die Band ihr Gemisch aus Crust Core, Death Metal und Sludge in einem neuen Album "It Comes In Waves" zusammengefasst und es bei Closed Casket Activities am zweiten Weihnachtstag 2019 erscheinen lassen.

Quelle: Youtube Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: the acacia strain weihnachten 2019 death metal sludge crust core neues album closed casket activities