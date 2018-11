Pünktlich zu Halloween veröffentlicht SLIPKNOT überraschend den neuen Song 'All Out Life' inklusive Video: Die Maskenmänner schreiben schon länger am Nachfolger zu ".5: The Gray Chapter" aus dem Jahr 2014, offenbar scheint die Veröffentlichung nicht mehr in allzuweiter Ferne zu sein.

Quelle: Band Redakteur: Jakob Ehmke Tags: slipknot all out life neuer song 2019