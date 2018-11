STRIKER: 'Head First' Video veröffentlicht

Die kanadischen STRIKER veröffentlichten mit 'Head First' einen neuen Video-Clip ihres vor kurzem erschienenen neuen "Play To Win" Albums. Das traumhafte Balingen in Form seines einmaligen "Bang Your Head!!!"-Festivals, diente dabei als passende Kulisse, wo STRIKER bei ihrem diesjährigen Triumphzug fleißig die Kameras mitlaufen ließen. Youtube.

