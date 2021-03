SLITHERING DECAY: Debütalbum

Die belgische Death-Metal-Band SLITHERING DECAY wird am 21.05.2021 via Testimony Records ihr Debütalbum "Aeons Untold" veröffentlichen. Neben der Tracklist und dem Cover gibt es mit dem Song 'Metaphysical Iconoclasm' einige Details zum Erstlingswerk.



Die Tracklist liest sich so:

1. Metaphysical Iconoclasm

2. Bloodstained Tears

3. Orgy of Flesh

4. Embedded in Hollowness

5. Internal Dismay

6. Psychotic Ecstasy

7. Verminous Flood

8. Resurrected in Chaos

9. Doomsday Prayer

10. Blood Unforeseen

