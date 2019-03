SLUDGEHAMMER: Cover, Trackliste und Audioclip zum neuen Langspieler

Die Extreme-Metaller SLUDGEHAMMER aus dem kanadischen Toronto kündigen für den 12. April ihr nächstes Album "Antechamber" an und stellen die Trackliste und bei YouTube einen Audioclip zu 'No Control' vor.



1. No Control (5:08)

2. Broken Sea (5:09)

3. Climatic Death (5:02)

4. Forsaken Souls (4:41)

5. Balance Of Life (5:00)

6. The Long Road (5:02)

7. Eternal Darkness (4:10)

8. Supernova Silhouette (8:37)

9. Line 'Em Up (4:11)





