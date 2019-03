SMOULDER - Doom und Epik aus Kanada

Ein ganz besonderes Highlight steht für die Freunde doomiger Epik am 26.04.2019 an, denn an jenem Freitag veröffentlich die kanadische Band SMOULDER ihr Debütalbum über Cruz Del Sur Records. Das Album wird den bedeutungsschwangeren Titel "Times Of Obscene Evil And Wild Daring" tragen und von einem großartigen Fantasy-Artwork geziert sein, das kein Geringerer als Michael Whelan gemalt hat, den man natürlich von seinem Schaffen für größen aus Musik und Litaratur wie Michael Moorcock, CIRITH UNGOL, SACRED RITE und viele mehr kennt.



Eine erste Hörprobe gibt es bei den Kollegen vom Decibel Magazine bereits in Form des mächtigen Sechseinhalbminüters 'Illian of Garathorm', welcher eine Band im klassischen 80er-Soundgewand präsentiert, das von den voran peitschenden Cymbals des Drummers Kevin Hester und dem trabenden Groove des Bassisten Adam Blake ebenso lebt, wie von den beschwörenden, kämpferischen Vocals von Sängerin Sarah Ann. Dazu liefern sich die beiden Gitarristen Collin Wolf und Shon Vincent ein beachtliches Duell aus wuchtigen, doomigen Riffs und verspielten Leadgitarren, so dass das Gesamtpaket ziemlich genau zwischen den Polen Epic Metal und Doom Metal steht, ohne zu sehr in eines der beiden Lager zu kippen oder sich zu stark an den bekannten Größen der besagten Genres zu orientieren.



Gebt der Band aus Toronto/Ontario, eine Chance, hört bei den Kollegen vom Decibel Magazine mal in die bislang exklusive Vorschau hinein; weitere Informationen gibt es bei Bandcamp:

https://www.decibelmagazine.com/2019/03/07/track-premiere-smoulder-illian-of-garathorm/

https://smoulder.bandcamp.com/album/times-of-obscene-evil-and-wild-daring

Die komplette Demo-EP "The Sword Woman" aus dem Jahr 2018 könnt ihr einstweilen auf dem bandeigenen YouTube-Kanal bewundern: