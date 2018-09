SMASHING PUMPKINS mit neuer Scheibe!

Das gute Stück wird den wenig eingängigen Titel tragen "Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun", aber verkünstelt war die Kapelle schon immer. Trotzdem ist das neue Album, das erste mit den Gründungsmitgliedern Billy Corgan, James Iha, Jimmy Chamberlin und dem langjährgen Gitarristen Jeff Schroeder seit über achtzehn Jahren, mal ein Ohr wert. Hier ist schon einmal die Single 'Silvery Sometimes (Ghosts)': Youtube.

Das Album wird am 16. November über Napalm Records erscheinen, kann im Bandshop bereits bestellt werden und folgende Songs enthalten:

Knights of Malta

Silvery Sometimes (Ghosts)

Travels

Solara

Alienation

Marchin’ On

With Sympathy

Seek And You Shall Destroy