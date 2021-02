SMITH/KOTZEN mit neuem Video

Mit der eben veröffentlichten Single zu dem Stück 'Scars' gibt es einen weiteren Vorgeschmack auf das am 26. März erscheinende gemeinsame Album von Adrian Smith und Richie Kotzen.



Von Adrian wird 'Scars' als ein Song beschrieben, der "mit einem verträumten Intro beginnt und dann heavy wird", ein Rückblick auf den bluesigen Rock der Siebziger, der dem Duo bei der Arbeit besonders viel Freude bereitete.



Richie erklärt: "Ich erinnere mich, dass ‘Scars’ einer der ersten Songs war, die wir ganz am Anfang des Prozesses geschrieben hatten. In diesem Track steckt etwas sehr Stimmungsvolles und Mysteriöses, was ich sehr fesselnd finde. Das wäre ein toller Track für uns, den wir live mit Gitarrenimprovisationen zwischen uns beiden bereichern können."



Seht euch hier das Video zu 'Scars' an:







Quelle: CMM Redakteur: Tommy Schmelz Tags: adrian smith richie kotzen smithkotzen scars