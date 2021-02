SIX DEGREES covern HUEY LEWIS AND THE NEWS

Die Metalformation SIX DEGREES aus Italien hat in einer metallischen Interpretation eine Coverversion von 'The Power Of Love', im Original von HUEY LEWIS AND THE NEWS, eingespielt. Die Aufnahme befindet sich auf dem aktuellen Album "No One Is Innocent".





