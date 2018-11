Die schwedischen Proggies von SOEN veröffentlichen am 01. Februar 2019 ihr viertes Album "Lotus" via Silver Lining/Warner. Die Erwartungen sind nach den großartigen Vorgängern "Lykaia", "Tellurian" und "Cognitive" auf jeden Fall sehr hoch. Produziert wurde "Lotus" von David Castillo und Iñaki Marconi in den Ghostward Studios und Studio 6 zwischen Juli und Oktober 2018.



Hier schon mal das Artwork:



Quelle: Oktober Promotion Redakteur: Peter Kubaschk Tags: soen martin lopez lotus joel ekeloef opeth tool