GREENLEAF singt das Wiegenlied des Flusses

Am 9. November wird "Hear The River" über Napalm Records erscheinen. Von diesem Album stammt auch 'The Rivers Lullaby': Youtube.

Klingt gut und trocken, trotz des Titels. Live kann man das auch erleben, und zwar hier:

GREENLEAF mit SAMAVAYO

08.11.18 DE - Dresden / Beatpol (Festival ohne SAMAVAYO)

09.11.18 DE - Berlin / Musik & Frieden

10.11.18 DE - Stuttgart / Keller Club

11.11.18 AT - Vienna / Viper Room

12.11.18 DE - Munich / Feierwerk

13.11.18 CH - Olten / Coq d'Or

14.11.18 DE - Cologne / Helios 37

15.11.18 UK - London / Underworld

16.11.18 FR - Paris / Glazart

17.11.18 NL - Eindhoven / Helldorado