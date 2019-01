Die schwedischen Metaller haben ihr aktuelles Album bis auf Platz 10 der deutschen Albumcharts gehievt und in Großbritannien sogar Platz 5 der Rockcharts erreicht. So hoch ist noch kein SOLWORK-Album in die Charts eingestiegen. Wir gratulieren!

Aktuell ist die Band mit AMORPHIS und NAILED TO OBSCURITY auf Europas Bühnen unterwegs:

19.01. D Leipzig - Hellraiser *SOLD OUT*

20.01. PL Krakow - Klub Kwadrat

22.01. RO Bucharest - Arenele Romane

23.01. BG Sofia - Universiada Hall

25.01. H Budapest - Barba Negra Music Club

26.01. A Vienna - Ottakringer Brauerei *SOLD OUT*

27.01. CZ Zlín - Masters of Rock Café

28.01. SK Bratislava - Majestic Music Club

29.01. D Berlin - Kesselhaus *SOLD OUT*

30.01. D München - Backstage (Werk)

01.02. D Geiselwind - MusicHall

02.02. D Köln - Essigfabrik *SOLD OUT*

03.02. B Antwerp - Trix Muziekcentrum

04.02. UK London - Electric Ballroom

06.02. F Paris - Cabaret Sauvage

07.02. F Toulouse - Le Bikini

08.02. E Madrid - Mon

09.02. E Barcelona - Salamandra

10.02. F Lyon - Le Transbordeur

12.02. I Trezzo sull'Adda (MI) - Live Music Club

13.02. D Wiesbaden - Schlachthof

14.02. D Saarbrücken - Garage

15.02. D Stuttgart - LKA Longhorn

16.02. CH Pratteln - Z7