SOLDIER U.K. - NWoBHM-Veteranen mit neuer EP

Die NWoBHM-Veteranen SOLDIER U.K. sind mit einer nagelneuen EP am Start, die den Titel "Storm Rider E.P." trägt und ab sofort bei der Band direkt über den bandeigenen Webshop bestellt werden kann, in dem es auch allerlei anderes Merchandise zu kaufen gibt. Dies übrigens zu äußerst fairen Preisen, und auch das Porto aus dem Vereinigten Königreich ist absolut fanfreundlich gehalten. Wer also noch CDs, EPs, LPs oder Shirts der britischen Rocker sucht: Es lohnt sich auf jeden Fall im Shop vorbei zu schauen.



Wer in das neue Material vorher mal hinein hören will, der wird ebenfalls in der Musiksektion der Bandhomepage fündig werden und dort auf das wunderbar melodische Titelstück, ein urklassisch britisches Metalschmankerl der ganz alten Schule, stoßen.

Quelle: Band via Facebook Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: soldier soldier uk storm rider nwobhm