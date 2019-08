PARTY.SAN METAL OPEN AIR 2020: Erste Bandbestätigungen

Kaum ist das PARTY.SAN METAL OPEN AIR 2019 Geschichte, gibt es auch gleich die ersten Bandbestätigungen für das kommende Jahr.



2020 werden in Schlotheim spielen:

DISMEMBER

INFERNÄL MÄJESTY

MANEGARM



Das Festival findet vom 6. bis 8. August 2020 in Schlotheim statt. Der Vorverkauf startet am 01.09.2019.

