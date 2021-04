SONATA ARCTICA: Acoustic Album und Tour angekündigt

Die finnischen Melodic Metaller SONATA ARCTICA kündigen die Veröffentlichung ihres ersten Akustikalbums mit dem treffenden Titel "Acoustic Adventures - Volume One" an, welches im Oktober 2021 über die Nuclear Blast Tonträger Produktions- und Vertriebs GmbH veröffentlicht werden soll.



"Diese akustische Seite von SONATA ARCTICA braute sich seit Jahren langsam zusammen", kommentiert Sänger Tony Kakko und erklärt: "Neben Akustikversionen einzelner Tracks, die wir im Laufe der Jahre veröffentlicht haben, lebten wir diese Seite von uns erstmals auf der "Acoustic Adventures Tour" im Jahr 2019 aus. Die Resonanz darauf war großartig und brachte uns auf die Idee, diese Versionen für ein bzw. zwei Alben aufzunehmen und zu veröffentlichen. Unsere Songs basierten immer auf wunderschönen Melodien, was die akustische Umsetzung sehr einfach und dennoch spannend macht. Ich sollte erwähnen, dass vielen Songs das akustische Gewand hervorragend steht".



"Acoustic Adventures - Volume One" wird der erste Teil sein, gefolgt von einer zweiten Fortsetzung, die 2022 veröffentlicht werden soll. "Ich hoffe, euch allen gefallen diese Alben genauso wie uns. Es gibt viele, viele Songs, die wir weglassen mussten. Daher würde ich im Laufe der kommenden Jahre der "Volume One" und "Volume Two" gerne noch weitere hinzufügen“, freut sich Tony Kakko und fügt hinzu: "Ich freue mich darauf, euch so bald wie möglich wieder auf Tour zu sehen!"



Diese Tour soll im kommenden Herbst unter dem Motto "Acoustic Adventures MMXXI" stattfinden. Es ist schon eine Weile her, dass SONATA ARCTICA das letzte Mal im Jahr 2019 durch Europa tourten. Um ihre Veröffentlichung "Acoustic Adventures - Volume One" zu bewerben, wird die Band eine Reise durch 17 europäische Länder antreten! Als Supportband sind die Schweden ELEINE im mit dabei, die ebenfalls ein akustisches Set präsentieren werden. Keyboarder Henrik „Henkka“ Klingenberg kommentiert: "Da unsere „Talviyö World Tour“ mehr oder weniger vorbei ist, ist es Zeit, nach vorne zu schauen und da wir so viel Spaß mit den akustischen Sets hatten, haben wir beschlossen, auch ein entsprechendes Album aufzunehmen und natürlich werden wir gleich nach dessen Veröffentlichung auf Tournee gehen, um die Veröffentlichung mit euch zu feiern. Nun haben wir es geschafft, eine umfangreiche Europatour zu organisieren und wir freuen uns sehr darauf, dort wieder für euch alle zu spielen!"



SONATA ARCTICA

Acoustic Adventures 2021

Special Guests: ELEINE



21.10.2021 SE - Uppsala, Katalin

22.10.2021 SE - Östersund, Gamla Teatern

23.10.2021 NO - Trondheim, Byscenen

24.10.2021 NO - Oslo, Parkteatret

26.10.2021 SE - Göteborg, Valand (Ordensalen)

27.10.2021 DE - Hamburg, Fabrik

28.10.2021 NL - Tilburg, 013

29.10.2021 DE - Bochum, Matrix

30.10.2021 NL - Utrecht, Pandora

01.11.2021 UK - London, Islington Assembly Hall

03.11.2021 FR - Paris/Vaureal, Le Forum

04.11.2021 FR - Lyon, CCO

05.11.2021 ES - Barcelona, Salamandra

06.11.2021 ES - Bilbao, Santana 27

07.11.2021 ES - Madrid, Mon

09.11.2021 ES - Sevilla, Custom

10.11.2021 ES - Murcia, Garaje

11.11.2021 ES - Pamplona, Totem

12.11.2021 FR - Toulouse, Le Metronom

13.11.2021 FR - Nantes, Le Ferrailleur

14.11.2021 BE - Sint-Niklaas, De Casino

16.11.2021 DE - Nürnberg, Hirsch

17.11.2021 CH - Pratteln, Z7

18.11.2021 IT - Milan, Live Club

19.11.2021 SLO - Ljubljana, Orto Bar

21.11.2021 BG - Sofia, Music Jam

22.11.2021 RO - Bukarest, Quantic Club

23.11.2021 RO - Cluj-Napoca, FORM Space

25.11.2021 AT - Wien, Szene

26.11.2021 HU - Budapest, Akvarium

27.11.2021 CZ - Zlin, Winter Masters of Rock

28.11.2021 PL - Warschau, Proxima

29.11.2021 DE - Berlin, Columbia Theater

01.12.2021 DE - München, Technikum

02.12.2021 DE - Köln, Essigfabrik

03.12.2021 DE - Passau, Zauberberg

04.12.2021 DE - Speyer, Halle 101

Ticket Vorverkauf Links unter: https://www.dragon-productions.eu/bands/sonata-arctica/