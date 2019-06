SONATA ARCTICA mit erster Single

Es ist noch über drei Monate hin, aber die Finnen legen schon mal mit ihrer ersten Single los, die auf dem am 6. September kommenden zehnten Album "Talviyö" vertreten sein wird. Hier ist 'A Little Less Understanding': Youtube.

Dazu die Band:

Keyboarder Henrik "Henkka" Klingenberg: "Wir hatten uns darüber unterhalten eine Fotographie als Albumcover zu verwenden und stießen bei der Suche auf Onni Wiljami, der für seine Arbeit bereits mit Awards ausgezeichnet wurde und ganz aus unserer Nähe stammt. Seine Fotos waren geradezu prädestiniert für uns und unsere Vorstellung,"



Sänger Tony Kakko: "Wir wollten ein Album schreiben, dass musikalisch auf einer Wellenlänge mit unseren beiden vorigen Werken ist. Ich bin mit der Stimmung und den Songs unheimlich zufrieden und bin der Meinung, dass und einige Karriere Highlights gelungen sind."



Henrik "Henkka" Klingenberg fügt hinzu: "Uns ist es gelungen einige richtig starke Nackenbrecher zu schreiben und zudem wieder Neues zu probieren. Ich bin unheimlich stolz darauf, dass es uns gelungen ist, mehr denn je als Liveband zu klingen anstatt die Parts einzeln zusammenzufügen."

Das Lied ist recht seicht geraten, was für eine Single nicht ugewöhnlich ist, aber auf dem Album werden sicher auch andere Kaliber stehen.