SONO: Tour und Best-Of-Album zum 20. Band-Geburtstag

Das Hamburger Elektro-Trio SONO feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wird die Band am 14.02.2020 ein Best-Of-Album herausbringen. "20 Years - The Singles 2000 - 2020" wird via Sono Music (Edel) veröffentlichen. Im März feiert die Band dann mit ihren Fans zusammen den Geburtstag in den Clubs.



Folgende Konzerte sind bestätigt:

06.03.2020 Bielefeld, Movie

07.03.2020 Hannover, Subkultur

20.03.2020 Rüsselsheim, Das Rind

21.03.2020 München, Backstage Club

27.03.2020 Dresden, Puschkin

28.03.2020 Leipzig, Moritzbastei

16.04.2020 Hamburg, Knust

17.04.2020 Berlin, Frannz

24.04.2020 Oberhausen, Kulttempel

