SONO: Update zur Tour zum neuen Album

Im Oktober erschien das neue Album "Human" der Hamburger Synthpop-Band SONO. Das Album soll wesentlich ernster und weniger Club-tauglich sein. Zuletzt wurde die Single 'Somewhere Beyond The Sea' veröffentlicht, die zynisch von der Reise eines Flüchtlinges über das Mittelmeer ins Ungewisse berichtet.



Die "Amplify"-Deutschland Tour ist bereits gestartet.

Zu diesen Terminen ist die Band noch zu sehen:



24.11.2018 Frankfurt, Das Bett

29.11.2018 Oberhausen, Kulttempel

30.11.2018 Dresden, Reithalle

01.12.2018 Erfurt, From Hell