FUNERALOPOLIS mit Albumdeal

Ich finde den Bandnamen der Schweizer Deather ja eher suboptimal, aber das hat das Label Memento Mori nicht gehindert, die Band unter Vertrag zu nehmen. Das Label hat angekündigt, das 2010er Demo der Band zusammen mit einer bereits in Eigenregie veröffentlichten EP sowie ein komplettes neue Album Mitte 2019 veröffentlichen zu wollen. Wer wissen will, wie FUNERALOPOLIS so klingt, kann mal auf der Bandcampseite reinlauschen.



