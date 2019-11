Die Prog-Supergroup SONS OF APOLLO wird uns am 17. Jänner mit ihrem unmissverständlich wie simpel betitelten neuen Album "MMXX" die Ehre erweisen. Das Teil wird bei InsideOut Music erscheinen und unter anderem als "Limited Edition 2 CD-Package" in die Läden kommen, auf der es neben diversen Instrumental-Versionen auch Songs in A Cappella(!)-Varianten zu hören geben wird.

Die reguläre CD umfasst acht Tracks, deren Titel ebenso bereits bekanntgegeben wurden wie deren Spieldauer:

1. Goodbye Divinity (7:16)

2. Wither To Black (4:48)

3. Asphyxiation (5:09)

4. Desolate July (6:11)

5. King Of Delusion (8:49)

6. Fall To Ascend (5:07)

7. Resurrection Day (5:51)

8. New World Today (16:38)

Zum Opener, der auch die erste Single-Auskoppelung sein wird, hat man eben ein Video online gestellt: