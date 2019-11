HOUSE OF SHAKIRA: neuer Stoff für Melodiefetischisten kommt im Dezember

Die schwedischen Melodic Rocker HOUSE OF SHAKIRA werden am 6. Dezember ihr neues Album "Radiocarbon" veröffentlichen. Dass für den Nachweis der musikalischen Einflüsse darauf jene wissenschaftliche Methode notwendig ist, die HOUSE OF SHAKIRA zum Album-Titel inspiriert hat, ist allerdings ein Gerücht.

Der erste Vorgeschmack in Form des Videos zu 'Delusion' lässt uns nämlich erkennen, dass im Lager der Schweden der Wissenschaft getrotzt wird und stattdessen immer noch melodischer Rock auf der Agenda steht: