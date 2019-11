SONUS CORONA: Suomi-Prog die Zweite

Das finnische Label Inverse Records hat viele Bands in seinem Portfolio, die zeigen, wie vielfältig die Szene im "Land der Tausend Seen" ist. Dazu gehört auch SONUS CORONA, deren Album "Time Is Not On Your Side" erschienen ist. Hier daraus ein ruhiger Track, passend zum Nebel-November.

Quelle: Inverse Records Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: sonus corona prog inverse records neues album november zweites album finnland